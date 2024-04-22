Дачникам назвали лучшие способы избавиться от сорняков Депутат Чаплин: от сорняков лучшего всего помогают мульча и «химия»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В борьбе с сорняками на дачном участке очень важно правильно использовать механические инструменты, объяснил NEWS.ru председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, вручную удалять их очень трудоемко, поэтому лучше использовать тепло и применять садовый факел.

Вторым методом является использование химических растворов, которые наносятся непосредственно на сорняки для их уничтожения. Но при этом необходимо быть осторожными, чтобы не повредить окружающие культуры, — отметил Чаплин.

Он также посоветовал в качестве альтернативного метода использовать мульчу, которая образует барьер для сорняков, предотвращая их прорастание и рост. Однако чтобы полностью избавиться от сорняков, важно проводить регулярные профилактические меры, уточнил Чаплин. Он также предложил вызывать специалистов, так как пока что обработка участка специальными средствами является самым эффективным и безопасным методом. Ведь у хозяев дачного участка нет риска отравиться.

Сорняки представляют угрозу для здоровья и развития полезных культур, заявлял Никита Чаплин. По его словам, они слишком вредят зерновым растениям, в том числе пшенице и кукурузе, а также картофелю. Как объяснил парламентарий, сорняки конкурируют с полезными культурами за доступ к питательным веществам, воде и свету, что значительно снижает урожайность посевов.

Ранее эксперты Россельхознадзора дали советы, как правильно выбрать рассаду. По их информации, стебли должны быть гладкими, прямыми и без трещин. При сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение. К примеру, хорошая рассада ранних сортов перцев имеет шесть — восемь листочков и цветочные бутоны.