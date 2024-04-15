В Россельхознадзоре дали совет, как правильно выбрать рассаду Россельхознадзор: у рассады должны быть гладкие стебли

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Стебли рассады должны быть гладкими, прямыми и без трещин, рассказали «МК в Чите» специалисты регионального управления Россельхознадзора. По их словам, при сгибании растение должно спокойно гнуться и возвращаться в вертикальное положение.

У рассады ранних сортов перцев должно быть 6–8 листочков и цветочные бутоны. У средних и поздних сортов — 8–12 листочков. У рассады ранних томатов — распустившиеся цветочные кисти, — объяснили эксперты.

Рассада капусты должна иметь по пять-шесть настоящих листов, добавили специалисты. Кроме того, эти листы должны быть целыми и с небольшим восковым налетом.

Ранее агроном и садовод Октябрина Ганичкина рассказала, что перед посадкой рассаду необходимо закалять и вынести ее на открытую лоджию, где достаточно солнца и свежего воздуха. По ее словам, важно помнить, что рассада не должна пересохнуть. Если день солнечный, то на нее нужно набросить тонкий укрывной материал.

Другой агроном, Михаил Воробьев, заявил, что талый снег полезен для растений и помогает избежать повреждений луковичных культур из-за мороза. По его словам, с весной наступает начало земляных работ для огородников и садоводов, поэтому талый снег может благоприятно повлиять на подготовку к дачному сезону.