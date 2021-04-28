Дачникам напомнили о штрафах за костры и мангалы

https://static.news.ru/photo/56383bfc-a894-11eb-b184-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay

Дачников предупредили, что в связи с майскими праздниками, во время которых многие их них захотят устроить шашлыки, МЧС будет тщательнее проверять соблюдение противопожарных правил. В Подмосковье, например, спасатели предупредили о профилактических рейдах.

По новым законам, вступившим в силу в 2021 году, те, кто придвинет костры слишком близко к дому, могут получить штраф. Поправки в правила противопожарного режима уже окрестили как «Запрет на шашлыки», пишет «360».

Кроме рейдов по дачным посёлкам МЧС планирует пройтись по общественным местам и лесопарковым зонам.

Чтобы приготовить шашлык без нарушений требований пожарной безопасности, достаточно оборудовать специальное место для мангала или барбекю не ближе пяти метров от построек. Для открытого костра по новым нормативам до ближайшего строения должно быть не менее 50 метров, — рассказал изданию первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Уточняется также, что открытый огонь должен быть удалён от широколиственного леса на 30 метров, а от хвойного — на 100 метров. Также запрещён костёр при ветре, скорость которого выше пяти метров в секунду.

Также под запрет попал огонь на торфяных почвах и при объявлении особого противопожарного режима и на землях общего пользования СНТ.

Как ранее писал NEWS.ru, дачники могут заниматься огородом не только для того, чтобы поесть вкусных домашних фруктов и овощей, но и для улучшения здоровья. В новом исследовании учёные из университетов Шеффилда и Вирджинии доказали, что люди, которые занимаются огородом, здоровее на 6,6%, а их уровень стресса ниже на 4,2%.