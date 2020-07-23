24 июля в России отмечается День флориста. Без этих специалистов не обходится ни один праздник. Букеты, созданные их руками, украшают свадьбы, юбилеи, корпоративы. Эксперты отмечают, что россияне остаются достаточно консервативными в выборе цветов. Многие виды растений незаслуженно забыты отечественными потребителями. NEWS.ru изучил цветочные предпочтения россиян.

Около 60% покупателей, которые приходят в магазины за цветами, приобретают светлые розы. Популярностью пользуются нежно-розовые, нежно-кремовые и белые бутоны. Такую статистику привела в беседе с NEWS.ru президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова. На втором месте по популярности находятся красные розы. Их чаще берут в холодное время года к 8 Марта и ко Дню влюблённых.

На третьем — хризантемы, считает эксперт. Они долго сохраняют свежесть, и это большой плюс. Народной любовью пользуются все цвета бутонов: жёлтые, красные, розовые, оранжевые, отмечает Валентина Сафронова. Розы и хризантемы в одном букете — самое распространённое сочетание.

Президент ассоциации российских флористов также перечислила растения, которые остаются незаслуженно забытыми у россиян. В первую очередь это гвоздики. Их почти не дарят на день рождения, ими не украшают свадебные торжества.

Для многих это почему-то исключительно траурный или ритуальный цветок. Меня это огорчает, потому что гвоздик огромное количество сортов. Есть фирмы, которые выращивают замечательные цветы в сиреневой цветовой гамме. Растяжка по цвету просто замечательная. Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов президент Ассоциации российских флористов

Также в нашей стране прошла мода на георгины — их продажи падают в течение нескольких лет. Хотя по цветовой гамме и форме это один из самых интересных цветков, считает эксперт. Кроме того, многие сорта георгинов весьма стойкие и долго могут стоять в вазе.

pixabay.com

Смотреть на лепестки

Чтобы цветы стояли в вазе как можно дольше, нужно их правильно выбрать. При покупке роз эксперты советуют обращать внимание на бутон. Важно, чтобы самые нижние лепестки не были оборваны, сообщила в беседе с NEWS.ru президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов Алла Николаева. Флористы называют их «рубашкой цветка» — она сохраняет бутон в целости и сохранности.

Многие цветы лучше покупать нераспустившимися. Это пионы, тюльпаны, лилии и армерии. Они обязательно раскроются после того, как пару часов постоят в вазе. Если приобретать полностью распустившиеся бутоны, есть вероятность того, что цветы быстро завянут. А вот каллы, наоборот, должны полностью раскрыться. В вазе с ними этого не произойдет.

Когда дарят цветы, хочется, чтобы они простояли как можно дольше. Как долго они будут украшать квартиру, зависит от их сорта, состояния и происхождения, отмечает Алла Николаева.

Чем дальше везут цветы, тем хуже они по качеству. Лучше выбирать цветы, выращенные в России или в ближайших странах. Привезённые из Кении или Колумбии даже пахнут по-другому. Вряд ли они будут стоять долго. Алла Николаева президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов президент Санкт-Петербургской ассоциации флористов

Купать розы в ванной, чтобы они дольше стояли, нельзя. Такую ошибку совершают многие женщины. По словам Аллы Николаевой, водные процедуры не продлят жизнь растениям, а только приведут к засорению канализации лепестками и листьями. Чтобы любые цветы стояли дольше, ваза должна быть идеально чистой, а вода в ней — меняться раз – два в сутки. В идеале её нужно набирать не из-под крана, а использовать бутилированную. Такая вода более мягкая по составу, и в ней нет вредных примесей. Ещё вариант — пропустить жидкость из водопровода через фильтр.

От температуры воды зависит, как быстро распустятся в ней бутоны. Флористы советуют тем, кто хочет отсрочить этот процесс, ставить цветы в холодную воду. Если его необходимо ускорить, нужно поместить букет в тёплую воду.