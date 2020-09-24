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ЦУМ получил штраф в 1 млн рублей за нарушение масочного режима

09:02, 25 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима. Всего предприятиям торговли в столице выписаны уже более 15 тыс. штрафов за аналогичные нарушения.

Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей, — заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».

Закрыты на сегодняшний день из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима 43 магазина в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве за июль приостановили деятельность 24 магазинов за нарушения режима, установленного в связи с распространением коронавируса. Об этом 1 августа заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

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