ЦУМ получил штраф в 1 млн рублей за нарушение масочного режима

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве будут строже следить за соблюдением масочного и перчаточного режима на общественном транспорте и в общественных местах. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в своём микроблоге.

Сегодня от каждого из нас вновь требуется дисциплина и ответственность. Прошу вас строго соблюдать масочный и перчаточный режим на транспорте, в магазинах и других общественных местах, — сообщил мэр. Он...