ЦУМ получил штраф в 1 млн рублей за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/fc0186d6-fef5-11ea-863a-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ЦУМ оштрафовали более чем на 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима. Всего предприятиям торговли в столице выписаны уже более 15 тыс. штрафов за аналогичные нарушения.
Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей, — заявил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире телеканала «Москва 24».
Закрыты на сегодняшний день из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима 43 магазина в Москве.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве за июль приостановили деятельность 24 магазинов за нарушения режима, установленного в связи с распространением коронавируса. Об этом 1 августа заявил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.