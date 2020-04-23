ЦОДД посчитал автомобилистов без пропуска в Москве

Около 15% водителей передвигались по Москве без спецпропуска с момента введения автоматической проверки.
Об этом пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь
С 15 апреля в Москве работает пропускная система, введённая из-за ситуации с коронавирусом. С 22 апреля проверка цифровых пропусков осуществляется в автоматическом режиме. Для поездки на общественном транспорте горожане должны привязать пропуск к своей карте «Тройка» или к социальной карте.
Как писал NEWS.ru, московские дороги 23 апреля 2020 года оказались на 82% менее загруженными, чем в эту же дату 2019 года. Пассажиропоток в метро сократился на 84%.
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