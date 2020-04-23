ЦОДД посчитал автомобилистов без пропуска в Москве

https://static.news.ru/photo/e7b506b0-8571-11ea-b593-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 15% водителей передвигались по Москве без спецпропуска с момента введения автоматической проверки.

Об этом пресс-секретарь Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». Она уточнила, что за сутки с момента введения автоматической проверки на дороги Москвы выехало около 1 млн 730 тысяч автомобилей. 250 тысяч водителей — порядка 15% — не оформили цифровые пропуска.

С 15 апреля в Москве работает пропускная система, введённая из-за ситуации с коронавирусом. С 22 апреля проверка цифровых пропусков осуществляется в автоматическом режиме. Для поездки на общественном транспорте горожане должны привязать пропуск к своей карте «Тройка» или к социальной карте.

Как писал NEWS.ru, московские дороги 23 апреля 2020 года оказались на 82% менее загруженными, чем в эту же дату 2019 года. Пассажиропоток в метро сократился на 84%.