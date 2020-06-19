Цискаридзе назвал моральное состояние Ефремова «чудовищным»

https://static.news.ru/photo/b1c9dfaa-b1c5-11ea-a6e5-fa163e074e61_660.jpg Николай Цискаридзе Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе заявил, что не следует усугублять тяжёлое положение Михаила Ефремова после ДТП со смертельным исходом. По его словам, он не является другом артиста, а случившееся считает трагедией.

Цискаридзе на своей странице в Instagram выразил соболезнования родственникам Сергея Захарова, умершего после столкновения. Заметил, что разделяет «их праведный гнев», однако больше не может смотреть, как Ефремова «доводят до самых нехороших решений».

Наблюдая за Михаилом не один год, я понимаю, какое чудовищное моральное состояние у него на душе — осознавать всю тяжесть необдуманного поступка, приведшего к гибели невинного человека. Позвольте свершиться правосудию без вмешательств, — отметил Цискаридзе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист РФ Александр Домогаров вступился за устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова. По его словам, реакция общества на событие отбила у него всякое желание выходить на сцену. Он отметил, что считает Ефремова виновным, но судить его должен суд. Домогаров потребовал от россиян не ходить на его спектакли, поскольку не будет больше чувствовать к ним уважения.