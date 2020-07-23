ЦИК снова опубликовала опрос о многодневном голосовании

Прошлый опрос ЦИК был удалён после того, как 93% проголосовали против. После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила само появление этого опроса неграмотностью и глупостью своих сотрудников, сказав, что сделали глупость. Она считает, что все опросы в соцсетях — это соревнование ботов: у кого больше ботов, тот и побеждает.
На исчезновение этого опроса обратили внимание пользователи Twitter. Они поинтересовались причинами произошедшего у администратора аккаунта, но тот ничего не ответил.
При этом аналогичный опрос был ещё доступен на странице ЦИК РФ в социальной сети «ВКонтакте». При этом за день до появления опроса Госдума в окончательном, третьем чтении приняла соответствующий законопроект.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник одобрила закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.
Как писал NEWS.ru, ранее Матвиенко выступила против исключения дня тишины из закона о выборах.