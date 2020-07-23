ЦИК снова опубликовала опрос о многодневном голосовании

https://static.news.ru/photo/52d82174-cd0d-11ea-a327-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия снова задала в Twitter вопрос общественности о том, нужна ли в России возможность голосовать на выборах в течение нескольких дней.

95% участников опроса высказались против и выбрали ответ «нет» уже через 50 минут после публикации.

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Прошлый опрос ЦИК был удалён после того, как 93% проголосовали против. После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова объяснила само появление этого опроса неграмотностью и глупостью своих сотрудников, сказав, что сделали глупость. Она считает, что все опросы в соцсетях — это соревнование ботов: у кого больше ботов, тот и побеждает.

На исчезновение этого опроса обратили внимание пользователи Twitter. Они поинтересовались причинами произошедшего у администратора аккаунта, но тот ничего не ответил.

При этом аналогичный опрос был ещё доступен на странице ЦИК РФ в социальной сети «ВКонтакте». При этом за день до появления опроса Госдума в окончательном, третьем чтении приняла соответствующий законопроект.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник одобрила закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней.

Как писал NEWS.ru, ранее Матвиенко выступила против исключения дня тишины из закона о выборах.