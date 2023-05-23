Экономист рассказал, почему FATF не внесет РФ черный список из-за Украины Экономист Беляев: Украина не сможет добиться включения России в черный список «отмывателей денег» FATF

Фото: shutterstock.com

Украина не добьется от FATF («Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег») включения России в черный список организации, рассказал NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, Киев вряд ли сможет грамотно составить необходимые документы, а если и подготовит, то у FATF уйдут годы на рассмотрение «цидули».

А эти (Украина. — NEWS.ru) могут отправлять туда (в FATF. — NEWS.ru) письма, эти цидули, где они будут валяться годами. Тем более они наваляют ошибок в какой-нибудь процедуре, а раз наваляют, то все будет возвращаться. Аргументированный запрос Украина не сможет представить, так как нет выдуманных зацепок, на которые можно обратить внимание, — подчеркнул Беляев.

Таким образом эксперт прокомментировал публикацию Bloomberg, где издание заявило о давлении России на Индию из-за требований Украины к FATF. По его словам, азиатская страна прекрасно осознает последствия подобных решений FATF для отношений обеих держав.

Я бы не назвал письма России Индии давлением. Индия прекрасно осознает последствия включения РФ в черный список FATF. Индия с нами связана обширными экономическими и политическими связями и вряд ли захочет в принципе этим заниматься. Это декларация всем остальным, кто наблюдает за процессом, включая Украину. Индия прекрасно знает, что к чему, она вряд ли пойдет на это, вряд ли пойдет на эту процедуру. Это демонстрация того, какие у нас отношения с Индией, насколько они глубоки, чтобы все поняли, чем это закончится, точнее, чтобы все поняли, что это никогда не начнется, — резюмировал Беляев.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Россия просит Индию помешать возможному включению РФ в черный список FATF, где уже находятся Иран, КНДР и Мьянма. По информации издания, Москва предупредила азиатскую страну о «каскаде непредсказуемых и негативных последствий» для сотрудничества в оборонной, энергетической и транспортной сферах.