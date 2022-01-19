«Чушь собачья»: Расторгуев оценил появление Навального на обложке Time

Появление российского оппозиционера Алексея Навального на обложке американского журнала Time — «чушь собачья», заявил NEWS.ru лидер рок-группы «Любэ» Николай Расторгуев. По мнению музыканта, иностранные СМИ всегда лгут, формируя тем самым общественное мнение. Таким образом собеседник оценил новый номер издания с изображением Навального, его супруги Юлии, а также президента РФ Владимира Путина. Под портретами фраза: «Человек, которого боится Путин» — судя по всему, редакция Time имеет в виду Навального.

Чушь собачья просто. Это очень похоже на все подобные комментарии с той стороны, всё под копирку будто делается. <...> Ну как зачем. Ну так надо <...>, этим занимаются они всегда, они всегда лгут, и этим формируют общественное мнение, — добавил Расторгуев.

В середине января стало известно, что американские телекомпании CNN Films и HBO Max сняли документальный фильм об Алексее Навальном. В нём рассказывается о болезни оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию. Сам Навальный посоветовал посмотреть снятую о нём ленту.

На данный момент Навальный отбывает срок заключения во Владимирской области в исправительной колонии № 2. Решением столичного Симоновского суда 2 февраля 2021 года было принято постановление об отмене блогеру условного срока по делу компании «Ив Роше» и замене его на 3,5 года колонии общего режима. Об этом просили представители ФСИН — по данным ведомства, Навальный неоднократно нарушал правила испытательного срока, а до своего задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд поддержал данное решение.