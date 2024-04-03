Член СПЧ рассказал, сколько на черном рынке стоит гражданство России Член СПЧ Кабанов: гражданство РФ на черном рынке стоит 300 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское гражданство на черном рынке стоит 300 тысяч рублей, рассказал NEWS.ru член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Кирилл Кабанов. Он сказал, что это «в целом недорого».

Полный пакет [документов] на одного человека с патентом на работу и регистрацией можно купить примерно за 20–30 тысяч рублей. Цена зависит от региона. А гражданство — за 300 тысяч рублей. В целом недорого, — заявил Кабанов.

Также член СПЧ заявил, что многие нелегальные мигранты пользуются социальными услугами в России, хотя не имеют необходимых документов для пребывания на территории страны. По словам Кабанова, это, в частности, касается медицины, образования, дошкольного воспитания детей.

Общественник уточнил, что мигрантам оказывают помощь без полиса, они получают прививки и услуги скорой помощи. Кроме того, они нелегально работают по поддельным документам и по ним же устраивают детей в школы и детсады, добавил Кабанов.

По его словам, большинство мигрантов приезжают в РФ, чтобы устроиться здесь за счет россиян. Кабанов считает, что многие приезжие пользуются всеми социальными благами, расходуют государственные финансы и при этом не приносят пользу экономике страны.