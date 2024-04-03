Член СПЧ назвал необходимые меры для сокращения числа нелегальных мигрантов Член СПЧ Кабанов: приезд мигрантов в РФ должен быть целевым и на конкретный срок

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В России необходимо ужесточить миграционный контроль, заявил в интервью NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, такие иностранные граждане должны приезжать на конкретную работу и на определенный срок.

Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никаких семей не должно приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы увидим, что они начнут легализовываться в рамках закона, — считает Кабанов.

Он также отметил, что в СПЧ начали разрабатывать законодательство по борьбе с этническими анклавами. Такую задачу поставил сам президент Владимир Путин, напомнил Кабанов. Вместе с этим он добавил, что до сих пор в России нет юридического определения этнического анклава.

Ранее Кабанов заявлял, что более 70% от общего числа мигрантов находятся в России нелегально. По его словам, эти люди работают в теневом секторе и не платят налоги. Он добавил, что нелегалы, помимо того, что приезжают сами, привозят в РФ еще и свои семьи, которые вовсе не работают и «непонятно чем занимаются».

До этого Владимир Путин отмечал, что нынешняя ситуация в миграционной сфере беспокоит миллионы российских граждан. Он призвал держать этот вопрос на контроле и поручил Генпрокуратуре продумать систему дополнительных превентивных, профилактических и других антикриминальных мер в миграционной сфере.