Член СПЧ Кабанов: Запад будет пытаться развалить Россию руками мигрантов

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Кирилл Кабанов

После теракта в «Крокус Сити Холле», в совершении которого подозреваются несколько приезжих из Таджикистана, в России остро встал вопрос о ситуации с мигрантами. 2 апреля Владимир Путин поручил кардинально изменить подходы к миграционной политике, по его словам право жить в России должно быть только у тех, кто уважает ее традиции, язык и культуру. NEWS.ru поговорил с членом Совета по правам человека (СПЧ) Кириллом Кабановым о том, какие меры помогут не допустить подобных трагедий, почему он считает граждан Таджикистана особой категорией, а также о количестве нелегалов в России.

«Свыше 70% — нелегалы»

— Кирилл Викторович, генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что число преступлений, совершенных в России мигрантами, в 2023 году выросло на 75%. В чем причина, на ваш взгляд?

— Есть три причины. Первая — увеличение количества приезжих. Мы не видим теневой сектор. Вторая — в странах Средней Азии значительно усилились меры противодействия радикализму и экстремизму. Из-за этого огромное количество людей, придерживающихся такой идеологии, приехали в Россию. Эти люди изначально имеют агрессивные русофобские настроения.

А третья причина — крайне слабый контроль и слишком гуманный подход к мигрантам в ряде регионов России.

— Сколько в России на самом деле мигрантов? Какую их часть видят власти и сколько находится в теневом секторе?

— Президент РФ говорил, что у нас на рынке труда всего 3,7% мигрантов, почти 4%. Но это те, кто работает в легальном секторе. Свыше 70% общего числа приезжих — это нелегалы. Они работают в теневом секторе, то есть налоговая служба их не видит. И это мы еще не берем членов семей этих людей и тех, кто в принципе ничем не занимается в России.

Сейчас у нас порядка 12 миллионов радикалов из Средней Азии и Закавказья. В прошлом году число мигрантов из Таджикистана превысило цифру три миллиона человек.

«Дестабилизация и развал нашей страны»

— Как бы вы определили, в чем именно заключаются основные проблемы, связанные с мигрантами в РФ?

— Первая проблема — большая часть мигрантов приезжает в Россию для того, чтобы устроиться за наш счет, на нашу социалку и жить, как им вздумается. К нам приезжают люди с очень низкой квалификацией, и, конечно, это отрицательно сказывается на развитии нашего трудового рынка и экономики в целом. Мы сейчас видим это на стройках, например. Там очень низкое качество работы мигрантов.

То, что они работают в доставке, на транспорте, в сфере услуг и на рынках, не приносит пользу нашей экономике. Но при этом средства социального фонда на них расходуются в очень большом количестве.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Иностранцы-нелегалы могут получить медпомощь бесплатно без полиса ОМС?

— Им оказывают помощь без полиса. Скорая помощь их обслуживает, прививки они получают. Но они работают нелегально, и документы у них липовые. Они по этим же документам устраивают детей в школы и детсады, ведь там их не могут проверить.

Более того, мигранты получают еще и различные льготы, в том числе как многодетные, когда приобретают вид на жительство. Многие из них очень быстро оформляют ВНЖ, например по программе переселения соотечественников (создана для людей, оказавшихся за пределами РФ после распада СССР. — NEWS.ru).

— В чем, по-вашему, еще заключаются проблемы в связи с прибытием мигрантов в страну?

— Вторая проблема — мы сталкиваемся с людьми, которые имеют проработанную с начала 1990-х годов русофобскую идеологию. Часть мигрантов, которые к нам приезжают, являются носителями радикального ислама, это сторонники построения всемирного халифата. При этом они не признают законы других государств, в том числе нашего, потому что это законы «неверных», и мы «неверные».

У них политические цели, в отличие от наших религий, у них политическая религия. Это угроза безопасности.

Мы напрямую связываем это с тем, что в Центральной России появилось много радикалов из Средней Азии. Они привозят с собой своих имамов, часто они открывают совсем не религиозные организации, а действуют вообще без юрлица и при поддержке Запада и враждебных нам спецслужб. Их цель — дестабилизация и развал нашей страны. И активную роль в этом будут играть именно мигранты.

— Могли ли заказчики теракта в «Крокусе» использовать мигрантов специально, чтобы воспользоваться миграционной проблемой и разжечь в обществе межнациональную рознь?

— Я еще два года назад публично об этом говорил. Предупреждал, что мигрантов будут использовать для дестабилизации политической обстановки в нашей стране. В том числе в качестве исполнителей терактов.

Потому что у нас оппозиции нет, но ситуацию нужно раскачивать. И это делают именно руками мигрантов. Их накачивали игиловской (ИГИЛ, террористическая организация, запрещена в РФ. — NEWS.ru), запрещенной в России идеологией. Недавно для спецслужб проводили опрос среди мигрантов: 40% из них сказали, что готовы с оружием в руках отстаивать свои традиции и законы на территории РФ.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

К тому же они нас провоцируют: никабами, публичным исполнением религиозных обрядов в метро. Это провокация в чистом виде. Так в повестку удалось пропихнуть такое понятие, как «исламофобия». Теперь радикалы, когда их начинают «закрывать» правоохранительные органы, объявляют о том, что это происходит на основании исламофобии.

Это очень опасная история. Они тем самым пытаются вербовать людей из традиционного ислама. То есть они раскачивают ситуацию.

«Легализованные преступные сообщества»

— Кто ответственен за эти проблемы? Можно ли назвать конкретных людей и ведомства?

— Я не буду никого называть, потому что у меня есть определенные обязательства в рамках СПЧ. Я могу сказать, что есть регионы, в которых крайне лояльный подход к миграционной политике: Москва, Свердловская, Новосибирская, Самарская области.

Но есть и регионы, которые, наоборот, начали наводить у себя жесткий порядок: Калининградская, Калужская, Тульская, Костромская, Брянская области. Сейчас это начинается в Якутии.

— Чтобы регионы могли принять или не принять мигрантов, их надо сначала пустить в страну. Значит, вопрос в пропуске на границе?

— Тут немного другая история. Очень многие приезжают по безвизовому режиму. Например, из Таджикистана. У нас же с рядом государств подписаны соглашения о безвизе. Но у нас фактически не работает информирование о людях, которые приезжают к нам с судимостью.

Если мы будем специально запрашивать эти сведения, то через какое-то время мы, конечно, получим ответ. Но на границе быстро проверить это нельзя. В частности, поэтому только за 2023 год число тяжких преступлений, связанных именно с мигрантами, выросло на 37%.

На границе очень легко пропустить преступника, потому что по документам у него все в порядке, а через какое-то время приходят бумаги, что он, например, террорист.

К тому же у нас есть целые отрасли, которые занимаются завозом мигрантов. Лоббисты, чиновники, которые на этом зарабатывают, лица, уклоняющиеся с помощью иностранных работников от налогов. Все это люди, которые торгуют мигрантской рабочей силой.

А диаспоры? Они в том числе подмяли эту сферу под себя. Я считаю, что диаспоры — это в большинстве своем легализованные организованные преступные сообщества. Они порой заменяют приезжим государственную власть и стараются прикрыть этническую преступность.

«Гражданство за 300 тысяч рублей»

— Насколько сильно в этой сфере развита коррупция?

— Начнем с продажи сертификатов о знании русского языка. Государство фактически отдало на откуп эту историю. Этот рынок стоит несколько десятков миллиардов рублей.

На самом деле там очень много разных видов коррупции. Например, они делают фальшивые документы, легализуются через регистрацию в разрушенных домах. Схема традиционная. Сейчас идет массовая проверка в регионах, где так регистрировали мигрантов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Сколько стоит сейчас купить документы?

— Полный пакет на одного человека с патентом на работу и регистрацией можно купить примерно за 20–30 тысяч рублей. Цена зависит от региона. А гражданство — за 300 тысяч рублей. В целом недорого.

«Наша страна используется как помойка»

— Один из вариантов решения проблемы нелегальной миграции — на время закрыть границу. Как вы считаете, это поможет?

— Это невозможно, да и не нужно. Можно навести порядок другими способами. И мы их предложили. Как только установится порядок, нелегальные мигранты сразу по большей части уедут сами. Потому что либо их отловят и депортируют за нарушения, либо они просто испугаются и уедут.

— Как, по вашему мнению, можно решить миграционный вопрос?

— Нужно ужесточить миграционный контроль. Приезд мигрантов должен быть только целевой — под конкретного работодателя, на конкретный срок. Никакие семьи не должны приезжать. Пребывание должно быть подконтрольно. В частности, такие предложения подготовлены. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки мы увидим, что они начнут реализовываться в рамках закона.

Еще мы начали разрабатывать законодательство по борьбе с этническими анклавами. Задача поставлена, она была президентом определена. Но до сих пор у нас даже юридического определения этнического анклава нет.

— Как вы оцениваете вероятность того, что сейчас, после теракта, все поговорят о проблеме мигрантов и разойдутся, ничего не решив?

— Такие риски есть из-за влияния некоторых высокопоставленных лиц, которым все равно и которых интересуют только деньги. Они пока замолчали, но, я думаю, это временно.

Они уже раскачивают ситуацию, готовят почву, говорят, что мы сами виноваты в том, что произошел этот страшный теракт. Центр Карнеги (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), профессора в некоторых институтах РАН распространяют такую историю. Они говорят, что у нас ксенофобия, мигрантофобия, мы людей не интегрируем, поэтому они в результате приходят к радикализму.

Это то же самое, что обвинять женщину в том, что ее изнасиловали, говорить, что она сама виновата.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости Кирилл Кабанов

— Есть ли позитивный опыт регулирования миграции в других странах, который можно взять за пример?

— Конечно. Можно посмотреть на Данию. Там очень жесткое законодательство. В Арабских Эмиратах тоже. Туда люди приезжают работать, и все. Там любое выступление против страны, против граждан наказывается либо серьезным сроком, либо высылкой. В эти страны въехать-то сложно в принципе, не то что там остаться и закрепиться. У них и проверки строже. Эти страны заинтересованы в качественном отборе.

В Россию прибывает множество иностранцев с низким уровнем культуры, образования. Те, кто создает на родине радикальную среду. Эти страны просто отправляют свою головную боль к нам. Поэтому они всячески отстаивают интересы этих людей, чтобы они продолжали к нам ехать.

То есть наша страна используется как помойка в этом плане. И я давно говорил, что в первую очередь именно таджики будут использоваться для проведения терактов.

— Почему вы говорите именно о гражданах Таджикистана?

— Причины две. Во-первых, там очень большое влияние афганских таджиков, радикализация там сильнее, чем в других странах. А во-вторых, у таджиков безвизовый въезд.

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