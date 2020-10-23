Число участников акции в поддержку Фургала пошло на спад в Хабаровске

Число участников акции в защиту экс-губернатора Сергей Фургала уменьшилось вдвое в Хабаровске. Поддержать бывшего руководителя региона в эту субботу, 24 октября, пришли менее 300 человек.
Это вдвое меньше, чем в минувшие выходные, на снижение числа протестующих под окнами областного правительства повлиял циклон,
Протесты, связанные с делом Фургала, проходят в краевом центре на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу. В регионе введены ограничения на проведение массовых мероприятий. За митингующими пристально следят сотрудники полиции, не давая им нарушать социальную дистанцию.
Ранее NEWS.ru сообщал, что закон о митингах в условиях нынешней эпидемиологической обстановки несёт в себе юридическую коллизию. Так, на сегодня организатор митинга обязан требовать от участников мероприятия не скрывать своё лицо и не использовать маски.