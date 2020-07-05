Число проведённых в РФ тестов на COVID-19 превысило 21 млн

https://static.news.ru/photo/c9e19a3e-be85-11ea-b4cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 21 млн тестов на коронавирус провели в России с момента вспышки инфекции. Только за 4 июля было сделано 317 тысяч исследований.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В Российской Федерации проведено более 21 млн тестов на коронавирус, — говорится в сообщении управления.

Днём ранее в России провели 301 тысячу тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков находились более 280 тысяч россиян, у которых имелось подозрение на заражение COVID-19.

Ранее NEWS.ru сообщал, что оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о последствиях инфекции. В течение 4 июля на территории столицы скончались 24 пациента с COVID-19. У них была подтверждена пневмония, а также они сдали положительный тест на коронавирус.