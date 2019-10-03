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Экологи из администрации Нижневартовска предложили справлять нужду в душе, чтобы экономить воду. Советы они опубликовали в своём Instagram.

Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от шести до десяти литров воды? А ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь, — призывают они.

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Не сдерживайтесь, когда принимаете душ Знаете ли вы, что за каждый смыв унитаз сливает в канализацию от 6 до 10 литров водыХуже всего, если он не оборудован системой половинного смываА ведь можно сократить это количество, пописав в душе. Так что не сдерживайтесь, Вы и так тратите достаточно воды, ни к чему прибавлять лишние литры из бачка унитаза. Так Вы сделаете свои счета за воду менее затратными - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - #экосовет #советдня #экология #вода #экономия #слив #eco #ecology #nv86 #nizhnevartovsk #нижневартовск #хмао #югра #россия #мир #водныересурсы #гидросфера

Публикация от Экология Нижневартовск (@nvecology)

Также сотрудники администрации советуют начать собирать макулатуру и отказаться от пластиковой посуды.

Ежегодно объёмы пластикового мусора в Мировом океане увеличиваются на 8 млн тонн. Морские животные поедают пластик, после чего он попадает по пищевым цепочкам в организм людей, угрожая серьёзными заболеваниями. Учёные считают, что невнимание к проблеме приведёт к преобладанию количества пластика в океане над рыбой к 2050 году. В связи с глобальной проблемой Евросоюз планирует отказаться от посуды из пластика к 2021 году, писал News.ru.

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