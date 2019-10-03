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Запрос о предоставлении результатов проверки был направлен в Роскачество после информации о том, что в лапше быстрого приготовления обнаружены опасные токсины и пестициды.

Запрос о незамедлительном предоставлении информации о лабораторных испытаниях образцов лапши быстрого приготовления направлен, — цитирует сообщение РИА Новости. Роскачество проверило 17 торговых марок лапши быстрого приготовления российского, казахского и южнокорейского...