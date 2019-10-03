Также сотрудники администрации советуют начать собирать макулатуру и отказаться от пластиковой посуды.
Ежегодно объёмы пластикового мусора в Мировом океане увеличиваются на 8 млн тонн. Морские животные поедают пластик, после чего он попадает по пищевым цепочкам в организм людей, угрожая серьёзными заболеваниями. Учёные считают, что невнимание к проблеме приведёт к преобладанию количества пластика в океане над рыбой к 2050 году. В связи с глобальной проблемой Евросоюз планирует отказаться от посуды из пластика к 2021 году, писал News.ru.