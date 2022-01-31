Чиновникам разрешили покупать второе жильё с помощью субсидий

Чиновники, у которых в собственности есть одно жильё, имеют право получать субсидии на покупку второго, заявили в Генеральной прокуратуре РФ. Такой ответ получили члены партии «Яблоко» на соответствующий запрос. При этом «исключение» сделано только для высокопоставленных лиц. Несмотря на это, политики назвали подобную практику коррупционной, сообщает URA.RU.

Генеральная прокуратура России в своём ответе на обращение Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока» сочла законной выдачу субсидий чиновникам, у которых уже было собственное жильё, — сообщили в пресс-службе.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал право госслужащих на приобретение жилья с помощью государственных субсидий, он отметил, что эти программы существуют для тех, кто не может себе позволить покупку жилья.

Ранее в Минпромторге заявили, что готовы обсудить с правительством проект адресной помощи малообеспеченным семьям для приобретения отечественных товаров. Речь идёт о получении денежных средств, которые могут быть потрачены лишь на покупку отечественных товаров. По словам специалистов ведомства, это поможет снизить долю импорта на рынке.