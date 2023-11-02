Чиновника Минобороны арестовали за махинации «Коммерсант»: чиновник Минобороны Шишов арестован за махинации с пиломатериалами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Замдиректора департамента военного имущества Минобороны РФ Владимира Шишова отправили в СИЗО по делу о махинациях с поставкой пиломатериалов для строительства фортификационных сооружений в зоне СВО, пишет газета «Коммерсант». По данным издания, вторым фигурантом уголовного дела стал гендиректор ООО «ИФК „РНГС Капитал“» Дмитрий Левченко, также арестованный Басманным судом Москвы.

Как пишет «Коммерсант», уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах было возбуждено военным следственным отделом СК РФ 2 октября 2023 года. Оперативники установили, что в октябре 2022 года компания Левченко выиграла тендер на поставку древесины для Минобороны на 60 млн рублей, весь материал поступил в зону СВО, где использовался для сооружения окопов, блиндажей и других укреплений. Но, изучив документацию, сотрудники департамента военной контрразведки ФСБ и ГУЭБиПК МВД пришли к выводу, что стоимость поставленной древесины была сильно завышена и не соответствовала рыночным ценам, пишет газета.

Согласно данным издания, следователи предполагают, что между Шишовым и Левченко возник преступный умысел на хищение бюджетных средств после их знакомства весной 2022 года. По данным газеты, до этого компания бизнесмена фактически не имела доходов, а по итогам 2022 года в отчетах ООО «ИФК „РНГС Капитал“» уже фигурирует прибыль в 312 млн рублей, что может быть связано с контрактами, заключенными с ведомством. Как пишет «Коммерсант», всего с начала СВО фирма Левченко заключила с Минобороны контракты более чем на 1 млрд рублей.

Ранее бывшего начальника отдела госзакупок и ценообразования Минобороны Сергея Кушнарева приговорили к четырем годам условно по делу о хищении более 323 млн рублей. Басманный суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах.