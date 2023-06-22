Чиновник Минобороны остался на свободе после кражи 323 млн: как это удалось Заурядная уборка помещений помогла чиновникам военного ведомства сказочно обогатиться

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший начальник отдела госзакупок и ценообразования Минобороны Сергей Кушнарев приговорен к четырем годам заключения условно. Басманный районный суд Москвы признал его виновным в мошенничестве в особо крупных размерах: сумма похищенного превысила 300 млн рублей. Кроме того, экс-чиновник на два года будет лишен права занимать организационные и хозяйственные должности на госслужбе. Как Кушнареву удалось остаться на свободе, узнал NEWS.ru.

Что известно об уголовном деле

Дело по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении Кушнарева и сотрудников Минобороны Ивана Гнатюка и Руслана Беседина, а также главы одной из клининговых компаний Светланы Масленниковой Следственный комитет (СКР) возбудил в июне 2020 года.

Согласно выводам Главного военного следственного управления СКР, фигуранты предоставляли военному ведомству услуги по уборке помещений по завышенным ценам. Таким образом было похищено 323 млн 597 тысяч рублей. Обвиняемым грозило до 10 лет лишения свободы. Кроме того, наказание по данной статье УК также может составлять штраф в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы (или иного дохода) осужденного за период до трех лет.

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Кушнарев, глава отдела закупок и ценообразования МО РФ, сначала проходил по делу свидетелем, но в марте 2021 года превратился в главного обвиняемого и был взят под стражу, а затем и арестован Хамовническим районным судом столицы.

Как Кушнарев смог избежать «до 10 лет тюрьмы»

Во время следствия защита Кушнарева не раз подавала апелляции, предлагая освободить экс-чиновника из-под стражи. По мнению адвокатов, принимая решение об аресте, суд надлежащим образом «не учел данные о личности Кушнарева С.И., в частности наличие у него тяжелых хронических заболеваний, не мотивировал свои выводы о невозможности применения к нему иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей». Однако суд отклонял эти просьбы.

Во время следствия, как сообщил «Коммерсант», Кушнарев и Гнатюк заключили с военной прокуратурой досудебные соглашения о сотрудничестве, в рамках которых раскрыли весь механизм хищений, участие в нем других лиц и сообщили о неизвестных следствию эпизодах. Кроме того, Кушнарев и Гнатюк возместили ущерб. Правда, не сообщается, полностью или частично.

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Приговор на момент подготовки материала опубликован на сайте суда еще не был.

В отличие от дел Кушнарева и Гнатюка, рассмотрение дел Беседина и Масленниковой, не признавших свою вину, еще не начиналось. Первые судебные заседания намечены на конец июня.

Где сейчас Сердюков и Васильева

Приговор по делу Кушнарева — не первый пример, когда суд проявлял снисхождение к обвиняемым из числа чиновников оборонного ведомства. Наиболее известным стало так называемое дело «Оборонсервиса, фигурантами которого стали тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков и его подчиненная, глава департамента имущественных отношений МО Евгения Васильева.

Как утверждали некоторые СМИ, фигурантов дела связывали очень близкие отношения. Выяснилось, что они проживали в соседних квартирах в элитном доме в Молочном переулке в центре Москвы.

На фоне скандала Сердюков был отправлен в отставку. Однако в центре внимания следствия оказалась все же Васильева. Как сообщалось, было арестовано ее имущество на 450 млн рублей — банковские счета, объекты недвижимости, драгоценности.

В ходе расследования вскрылись хищения на многие миллиарды рублей, связанные с поставками в армию вертолетов Eurocopter, созданием авиасервисного предприятия «Оборонсервис», а также с продажей комплекса зданий в центре Москвы. Кроме того, упоминались махинации с запчастями для бронетехники, поставки негодной для зимних условий военной формы и ряд других злоупотреблений.

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Следствие шло несколько лет. На это время суд не стал отправлять Васильеву под стражу, ограничившись домашним арестом. При этом чиновница общалась со СМИ, заявляя о своей невиновности. Приговор по делу был вынесен в 2015 году: Васильеву приговорили к пяти годам колонии за нанесенный государству ущерб на сумму 647 млн рублей. Однако суд счел, что она уже отбыла половину этого срока под домашним арестом. Сама Васильева вину не признала, она провела в колонии 2,5 месяца и вышла на свободу по УДО.

Что касается Сердюкова, то ему было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Во время следствия экс-министр оставался на свободе, свою вину он не признал. В феврале 2014 года дело в отношении Сердюкова было прекращено в связи с амнистией по случаю 20-летия Конституции.

Вскоре после амнистии экс-министр начал работать в госкорпорации «Ростех», где ныне занимает должность индустриального директора авиационного комплекса. Параллельно Сердюков в разное время занимал (или занимает до сих пор) должности председателя совета директоров ПАО «Росвертол», председателя совета директоров ПАО «ОАК», вице-президента Союза машиностроителей.

Что стало с Евгенией Васильевой

После освобождения Васильева занялась живописью и сейчас проводит многочисленные выставки своих работ. Последней по времени стала выставка под названием «Правда о лжи» в одной из художественных галерей Москвы.

Как сказано в пресс-релизе выставки, картины «визуализировали состояние покоя и контраста движения посредством восприятия фантазмов и их копий».

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