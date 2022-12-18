Чиков сообщил о рекордном числе исков против московских военкоматов

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В 2022 году суды в Москве приняли рекордное количество исков против военкоматов, сообщил в своем Telegram-канале юрист Павел Чиков. По его словам, в течение двух лет число заявлений жителей столицы против комиссариатов выросло в 3,6 раза — с 416 до 1495. Причем рост начался еще до начала специальной военной операции на Украине и мобилизации, подчеркнул эксперт.

Административные иски подаются при оспаривании законности и обоснованности действий, бездействия и решений государственных органов и должностных лиц. Рост числа судебных претензий к военкоматам начался в 2021 году, — написал Чиков.

Он рассказал, что за неполный год судами Москвы в первой инстанции было рассмотрено 1243 дела. В первом полугодии их число остановилось на отметке в 505. За неполное второе полугодие суды рассмотрели 729 дел.

Чиков также сообщил, что с начала частичной мобилизации, которая была объявлена 21 сентября, за три месяца суды приняли 292 исков к военкоматам. Это чуть меньше, чем за весь 2017 год. Юрист добавил, что в 47% случаев инстанции отказывали в удовлетворении исков.

Ранее правозащитник рассказал, что 2-й Западный окружной военный суд удовлетворил иск бывшего рязанского десантника Захара Кухаренко о постановке печати в военный билет «Склонен к предательству, лжи и обману». По его словам, теперь молодому человеку должны выдать новый документ. Как рассказал адвокат, изначально дело рассматривалось в Рязанском гарнизонном военном суде — туда Кухаренко подал иск после того, как отказался участвовать в боевых действиях в зоне проведения СВО.