Вице-премьер отверг возобновление авиасообщение при риске COVID-19

https://static.news.ru/photo/914f57c8-c200-11ea-8559-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что власти России не будут рисковать здоровьем граждан, восстанавливая международное авиасообщение, при сохранении опасности второй волны пандемии коронавируса. Так он прокомментировал информацию СМИ о предложении Роспотребнадзора восстановить международные перелёты со странами Европы и Азии.

Рисковать здоровьем граждан никто не собирается. Иначе зачем было потрачено столько усилий, столько жизней спасено, чтобы сейчас так бездумно подобные действия принять, — цитирует ТАСС Чернышенко.

Он добавил, что не располагает информацией о возобновлении авиасообщения с рядом стран, и подчеркнул, что его гораздо больше волнует опасность второй волны коронавируса, которая наблюдается в некоторых государствах.

Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения. Это Великобритания, Германия, Венгрия, Италия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Польша, а также Китай, Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. Как считают специалисты Роспотребнадзора, указанные страны соответствуют разработанным самим ведомством критериям оценки эпидемиологической ситуации.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.