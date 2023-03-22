«Тренеров полно»: чемпион по бодибилдингу о дефиците кадров Чемпион по бодибилдингу Фатеев заявил об отсутствии дефицита фитнес-тренеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России не наблюдается дефицита фитнес-тренеров, несмотря на рост количества вакансий, рассказал чемпион по бодибилдингу Виталий Фатеев. Он рассказал СМИ, что посещал большое количество залов и нигде не сталкивался с подобной проблемой. Тренер отметил, что работать онлайн при помощи социальных сетей в этой профессии сложно и удается далеко не каждому.

Я могу опровергнуть всю эту теорию, я хожу по многим залам — тренеров полно. Чтобы заработать онлайн, нужно столько привлечь и сил, и затрат, чтобы аккаунты раскручивать, но все это единицы — это время и деньги нужны, — пояснил Фатеев.

По словам бодибилдера, известность фитнес-тренера не всегда указывает на его компетентность и способности. Он пояснил, что даже от профессионалов порой уходят клиенты, так как авторитет среди коллег и опыт не являются залогом успеха при работе с людьми.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина ранее заявила, что в индустрии нет кадрового голода, но наблюдается недостаток квалифицированных сотрудников. По ее словам, причиной сложившейся ситуации является переход тренеров на работу в качестве ИП и самозанятых, что позволяет гораздо шире применять собственные возможности в качестве участника рынка, а также частичная мобилизация и релокация.