Челябинским властям посоветовали не выгонять из такси водителей-мигрантов Эксперт по миграции Коженов: Россия не готова к отказу от мигрантов в такси

Закон, запрещающий мигрантам водить такси и маршрутки в Челябинской области, ничего не поменяет, рассказал NEWS.ru президент Фонда содействия борьбе с терроризмом, независимый эксперт по миграции Вадим Коженов. По его словам, на работу продолжат брать иностранцев, но с российскими паспортами. Таким образом, это не поможет повысить занятость работоспособных коренных жителей региона.

Закон, запрещающий мигрантам водить такси и маршрутки в Челябинской области, ничего не поменяет. В итоге на работу возьмут тех же таджиков, киргизов, но с русскими паспортами. Работать все равно некому, Россия не готова к «отмене» мигрантов в транспортной сфере. Я мотивацию такого запрета не понимаю, не знаю, кто это придумывает. Мне кажется, властям Челябинской области нужно заняться более серьезными делами и решать насущные проблемы, а не запрещать мигрантам такси водить, — сказал Коженов.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, запрещающее мигрантам работать водителями маршруток и такси на территории региона. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До этого депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, в котором предложили запретить мигрантам работать в школах, больницах и такси. В пояснительной записке к проекту, который размещен в думской базе, авторы инициативы указали, что неквалифицированный труд иностранцев в этих чувствительных социальных сферах может принести больше вреда, чем пользы.