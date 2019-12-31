https://static.news.ru/photo/91bef7cc-2c78-11ea-9de0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

2020 год в Чеченской Республике объявлен Годом туризма. Одним из направлений в этой области, которое должно будет привлечь туристов, станут милитари-туры.

Как рассказал ТАСС министр туризма Чечни Муслим Байтазиев, в республике надеются на визит до 400 тысяч гостей в 2020 году. По его словам, для реализации этих планов уже многое сделано — в частности, построен сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи» и разработаны новые маршруты.

Созданные в сотрудничестве с Российским университетом спецназа милитари-туры также должны будут стать «приманкой» для туристов. Организаторы охарактеризовали эту активность как «игру в войнушку для взрослых». По их словам, участники туров получат «опыт, которого ещё не было» и могут почувствовать себя «супергероями».

Как ранее передавал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин озвучил планы по созданию в 2020 году центра подготовки космонавтов на базе Российского университета спецназа в Чечне.