2020 год в Чеченской Республике объявлен Годом туризма. Одним из направлений в этой области, которое должно будет привлечь туристов, станут милитари-туры.
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Созданные в сотрудничестве с Российским университетом спецназа милитари-туры также должны будут стать «приманкой» для туристов. Организаторы охарактеризовали эту активность как «игру в войнушку для взрослых». По их словам, участники туров получат «опыт, которого ещё не было» и могут почувствовать себя «супергероями».
Как ранее передавал NEWS.ru, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин озвучил планы по созданию в 2020 году центра подготовки космонавтов на базе Российского университета спецназа в Чечне.
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