Чеченец избил блогера и извинился после вмешательства Кадырова

https://static.news.ru/photo/71f41c68-c5e5-11ea-bfde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер из Чечни Зелимхан Зелимханов извинился перед москвичом Святославом Коваленко. Причиной стала произошедшая ранее встреча, на которой он избил своего оппонента.

Конфликт начался в начале июля, когда житель столицы в одном из своих видео на YouTube написал, что не уважает Зелимханова. В ответ чеченец назначил встречу в московском районе Митино. Он привёл на неё четверых друзей, и они избили Коваленко. Нападавшие сняли драку на видео, передаёт Baza.

Ролик был опубликован на YouTube, после чего им заинтересовались полицейские. Нападавший попросил своего друга Умара в ответ написать заявление на Коваленко за разжигание межнациональной розни.

По данным портала «Чечня сегодня», инцидент заметил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с произошедшим. Также дело прокомментировал министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.

Я связался с Святославом, нашли всех участников этого инцидента. Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений, — сказал он.

После этого в Сети появилось видео, на котором Зелимханов приносит извинения Коваленко. Он выразил надежду, что оппонент «по-мужски всё понимает», а также извинился перед представителями чеченской власти.

Мы живём в одной стране, — подчеркнул он.

Кроме того, Зелимханов удалил свой канал на YouTube. Он размещал на нём ролики с извинениями на камеру. Участниками становились другие блогеры, которые просили прощения за поведение, нецензурную брань или другие действия.

Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров поручил вернуть на родину 82-летнего уроженца республики Данги Битаева, который в настоящее время проживает в доме престарелых в Киргизии. Об этом журналистам сообщил помощник политика Ахмед Дудаев.