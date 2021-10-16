Чеченцы подрались с инструкторами при сдаче на краповый берет

Основатель традиции по прохождению испытаний для спецназовцев на получение крапового берета Сергей Лысюк сообщил ТАСС, что главный совет «Краповых беретов» разберётся в сложившейся конфликтной ситуации в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» в Ставропольском крае.

Нужно спокойно и детально во всём разобраться. Этим будут заниматься главные советы «Краповых беретов» войск и военнослужащих запаса. Так и будет. По итогу дадим объективную оценку всему произошедшему, — сказал Лысюк.

По данным СМИ, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: предварительно, выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали , подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка.

Ранее российский тренер и видеоблогер Андрей Филиппов выполнил вместе с тренером Андреем Сухаревым норматив британского спецназа SAS на время. Для этого необходимо сделать несколько видов упражнений вместе с партнёром. Видеоролик Филиппов опубликовал на своём YouTube-канале.

В парный комплекс упражнений британского спецназа входят 30 выходов, 100 отжиманий на брусьях, 100 приседаний, 60 подтягиваний. Тренеры выполнили норматив за 9 минут 52 секунды. Главным условием было то, что выполнять нужно было по очереди. При этом менять очерёдность упражнений запрещено.