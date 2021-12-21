Церетели снова возглавил Российскую академию художеств

Грузинский и российский скульптор и художник Зураб Церетели переизбран главой Российской академии художеств. Он бессменно занимает этот пост с 1997 года, сообщается на сайте академии.

Президентом Российской академии художеств на последующие пять лет общее собрание избрало народного художника СССР и России, Героя Социалистического Труда и посла доброй воли ЮНЕСКО Зураба Константиновича Церетели, — говорится в сообщении.

Зураб Церетели — один из самых известных в России современных художников-монументалистов. Он родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В области монументального искусства начал работать с конца 60-х годов прошлого века.

Его авторству принадлежат сотни известных работ, в том числе памятник Петру I в Москве, монумент «Добро побеждает Зло» перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, оформление Манежной площади и сочинского парка «Ривьера». Памятники скульптора установлены во многих странах мира, в том числе в США, Великобритании, Испании, Японии, Уругвае и Франции.

В 2003 году за особые заслуги перед Российской Федерацией президент РФ Владимир Путин предоставил Церетели российское гражданство.

Ещё в советское время деятельность Церетели была отмечена Ленинской премией и двумя Государственными премиями. Церетели также является полным кавалером государственной награды «За заслуги перед Отечеством».