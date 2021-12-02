Цены на мандарины в России выросли на четверть

В России подорожали мандарины. Перед сезоном высокого спроса цена за год на них выросла на 25% в несетевой рознице. По словам экспертов, к этому привело сокращение поставок фруктов из Турции, сообщает РИА Новости.

Мандарины присутствуют в продаже в течение всего года. «Высоким сезоном», когда спрос на них становится максимальным, являются ноябрь и декабрь.

Средняя цена за один килограмм мандаринов составила в ноябре 164 рубля. За год средняя цена мандаринов выросла на 25%, — сказали агентству в компании «Эвотор».

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков отметил, что в настоящее время оптовые цены на мандарины колеблются от 80 до 138 рублей за килограмм. Средний уровень составляет 110 рублей за килограмм, что на 20 рублей дороже прошлогоднего показателя. Востриков пояснил, что на цены повлияло снижение поставок мандаринов из Турции, а также удорожание логистики.

Кроме Турции, мандарины в Россию поставляют Перу, Марокко, Египет, Грузия и Абхазия. Самыми дорогими фруктами являются перуанские — в несетевой рознице они стоят в среднем 269 рублей за килограмм. Самыми дешёвыми являются абхазские и грузинские мандарины — 131 и 103 рубля соответственно.

Ранее специалисты по качеству пищевой продукции посоветовали при выборе мандаринов обращать внимание на целостность плодов. На них не должно быть вмятин и размягчений — это ускоряет загнивание. При хранении мандаринов в холодильнике важно, чтобы рядом не было продуктов с сильным запахом, поскольку кожура фруктов очень восприимчива к посторонним ароматам.