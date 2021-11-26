Назван главный секрет хранения мандаринов

При покупке мандаринов россияне должны обратить внимание на целостность плода – на нём не должно быть вмятин и размягчённых участков. Это ускорит их загнивание. Специалист инспекции по качеству пищевой продукции Елена Павлова в беседе с РИА Новости уточнила, что мандарины, которые продают с веточками и листочками, ничем не отличаются от любых других – это делается не для их сохранения, а для красоты. Она также раскрыла главный секрет хранения мандаринов.

При хранении цитрусовых важно внимательно следить за тем, что лежит рядом с ними в холодильнике, потому что кожура мандаринов восприимчива к запахам и приобретает посторонний аромат, - объяснила Павлова.

По словам специалиста, на что действительно стоит обратить внимание при покупке, так это на плодоножку (веточку) на мандарине. Если она вырвана, стоит отказаться от покупки, потому что туда могут попасть микробы, а это уже опасно для здоровья.

Мандарины можно держать в холодильнике при температуре 3-8 градусов Цельсия в течение 4-6 недель. Если температура будет ниже - плоды могут повредиться, на них появляются мелкие вдавленные пятна коричневого цвета.

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