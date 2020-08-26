Центр Гамалеи изучит вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

https://static.news.ru/photo/a79dc0ca-e79c-11ea-8f05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские медики изучат вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) у вакцинированных граждан, рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он добавил, что препарат обладает двумя основными свойствами — формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти.

Мы будем проводить серьёзные исследования. Даже если титр антител упал, это ещё не значит, что человек не защищён, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ, — цитирует специалиста РИА Новости.

Эксперт объяснил, что клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать при попадании в организм возбудителя. Учёный подчеркнул, что для поиска клеток памяти нужно выяснять, на какие сутки вырабатываются антитела при попадании в организм возбудителя, если на второй-третий, то они есть, если на 12–14-й — то нет.

По всей видимости, это будет отдельное исследование <...> Инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь, — отметил Гинцбург.

По словам Гинцбурга, поставившего себе прививку от COVID-19, собирается через год после вакцинации сдать анализы и узнать, сохранились ли титры антител.

О регистрации вакцины 11 августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V». Глава государства признался, что вакцину испытала на себе его дочь. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего этапа исследований. Медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением исследований, то же касается людей из групп риска.

Ранее NEWS.ru сообщал, что один из компонентов, который содержится в средствах защиты от насекомых, способен убивать штамм коронавируса, который вызывает COVID-19. В апреле 2020 года появилась информация, что британским военным выдали репелленты, в которых содержится цитриодиол (Citriodiol). Это вещество якобы образует защитный слой против COVID-19, а также может убивать другие виды коронавирусов.