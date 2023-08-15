«Ценится только внешность»: психолог об ошибках в воспитании детей Джигана Психолог Панфилова указала на ошибки в воспитании детей Джигана и Самойловой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рэпер Джиган

Воспитание детей должно быть сбалансированным, иначе у них создается впечатление, что в жизни ценится только внешность, заявила NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя видео 11-летней дочери рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела, где та рассказывает о массаже для лица. Эксперт также выступила против того, чтобы детей наряжали и красили в не соответствующие их возрасту яркие образы.

Как психолог, я против, чтобы детей, особенно в юном возрасте, наряжали и красили в яркие образы, не соответствующие их возрасту, фотошопили. Воспитание должно быть сбалансированным, также должна быть и развивающая, интеллектуальная часть, спортивная, — заявила она.

Психолог сообщила, что это нужно для того, чтобы у детей складывалась правильная, не исковерканная картина мира, иначе у них создается впечатление, что в жизни ценится только внешность, красивое платьице, макияж приглашенного визажиста.

Иногда, из тех материалов, которые выкладываются в соцсети, создается впечатление, что их снимают, фотографируют целые сутки, и больше там ничего не происходит, — сообщила психолог.

По ее мнению, у родителей такие перекосы возникают, когда им самим этого не хватило в их детстве, когда подобное не поощрялось. И они пытаются это компенсировать, своим детям они дозволяют все «с перебором».

Подводя итоги, можно сказать, что это не так сильно повлияет на психику детей, как изменятся принципы и ценности жизни у детей, — рассказала Панфилова.

Врач-косметолог Марият Мухина заявила, что польза бьюти-процедуры, о которой рассказывает дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой Ариела, вызывает вопросы.