«Цель — спасение»: Адвокат Ефремова настроен на оправдательный приговор

https://static.news.ru/photo/06202752-c12b-11ea-85b6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассчитывает на оправдательный приговор. По его словам, он собрал достаточно доказательств невиновности своего подопечного.

Я ведь как врач, для которого цель — спасение. И я рассчитываю на оправдательный приговор, — отметил юрист в разговоре с KP.RU.

По его словам, артиста навещают сыновья. Другие контакты запрещены. Его подопечный пока ничего не планирует, так как ждёт решение суда.

Кроме того, Пашаев рассказал, почему Ефремов обратился именно к нему.

Может, я и не первый адвокат в стране, но в крайнем случае, второй. И самый высокооплачиваемый. У меня в год, минимум, 3-4 громких судебных прецедента. В аналогичном деле с двумя трупами я добился освобождения. До меня обвиняемый полгода сидел под стражей — и его сразу освободили. И сейчас мы идём на оправдательный приговор, — подчеркнул адвокат.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также были обнаружены остаточные следы наркотических средств. Ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест.

Актёр неоднократно пытался связаться с семьёй погибшего для выплаты компенсации, а также высказывал желание «усыновить» детей Захарова. Однако родственники погибшего от всего отказались.

Ефремов свою вину в ДТП не признаёт, а намерения артиста выплатить компенсацию семье погибшего были продиктованы исключительно тем, что «в аварии участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.

Ранее NEWS.ru писал, что продюсер Марк Рудинштейн рассказал о фатальной зависимости Ефремова. У актёра якобы и прежде случались эксцессы, связанные с алкоголем. На фестивале «Кинотавр» тот пил не просыхая. Даже в номере не спал — всегда валялся: то на пирсе, то на камнях.