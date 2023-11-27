Бывшего топ-менеджера Ростеха осудили по делу о взятках Бывший топ-менеджер Ростеха Лалетина получила восемь лет колонии за взятки

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Алла Лалетина

Хамовнический районный суд города Москвы вынес приговор по делу главы правового обеспечения и корпоративного управления госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной, которую обвиняют в получении взяток, передает ТАСС. Подсудимую признали виновной и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет. Ожидается, что адвокаты Лалетиной обжалуют решение.

Назначить наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет в колонии общего режима и штрафа в размере 133 млн 61 тысяча рублей, — следует из приговора.

Прокурор просил для обвиняемой 10 лет лишения свободы, а также назначить ей штраф, в три раза превышающий общую сумму взяток, которую она получила. По данным следствия, это 66,8 млн рублей. В сумму входят отдых семьи Лалетиной в Турции, чемодан бренда Louis Vuitton, соковыжималка и персидский ковер.

Следователи установили, что подсудимая с февраля 2018 года по апрель 2019-го получила взятку от гендиректора АО «Новосибирский завод искусственного волокна» Рустама Измайлова в особо крупном размере. Гособвинитель отметил, что средства переводили маленькими траншами в определенный период времени.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина на два месяца. Чиновник пробудет в следственном изоляторе до 22 января 2024 года, его тоже обвиняют по статье УК о получении взятки.