Подмосковного чиновника отправили в СИЗО по делу о взятке Замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина арестовали на два месяца

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Альберт Гравин

Тверской суд Москвы арестовал замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина на два месяца, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Чиновник пробудет в следственном изоляторе до 22 января 2024 года, его обвиняют по статье УК о получении взятке.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года, — говорится в сообщении.

В рамках этого дела также избрали меру пресечения в виде заключения под стражу главе Ленинского округа Подмосковья Алексею Спасскому. Он также пробудет в СИЗО до 22 января следующего года.

В начале ноября суд арестовал на два месяца главу фракции ЛДПР в красноярском заксобрании Александра Глискова. В отношении парламентария возбуждено уголовное дело о взятке. Появившийся в зале суда подозреваемый свою вину не признал. Глисков заявил, что его задержали сотрудники ФСБ на выходе из спортзала, в ходе обыска у него и супруги забрали мобильные телефоны и документы на машину.