Лидера фракции ЛДПР в красноярском заксобрании арестовали по делу о взятке Красноярского депутата Александра Глискова арестовали по делу о взятке

Фото: ldpr.ru

Александр Глисков

Красноярский суд арестовал депутата регионального парламента Александра Глискова на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов края. В отношении Глискова возбуждено уголовное дело о взятке.

Центральный районный суд г. Красноярска рассмотрел вопрос о мере пресечения депутату Законодательного Собрания Красноярского края Александру Глискову, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ- 1 эпизод. Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 31.12.2023 на 2 месяца, — говорится в сообщении.

Издание «Коммерсантъ» пишет, что появившийся в зале суда подозреваемый свою вину отрицал, а также назвал дело «сфабрикованным» и «политическим». Глисков заявил, что его задержали сотрудники ФСБ на выходе из спортзала, в ходе обыска у него и супруги забрали мобильные телефоны и документы на машину. Впоследствии судья закрыла заседание для СМИ.

Главу фракции ЛДПР в красноярском заксобрании задержали вчера, дома и на рабочем месте прошли обыски. Основанием послужило уголовное дело о коррупции, сейчас оно находится в производстве Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее в Чите полицейские за взятку помогли китайцам украсть около 20 миллионов рублей. В отношении правоохранителей возбуждено уголовное дело.