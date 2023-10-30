Читинские полицейские помогли китайцам украсть почти 20 млн рублей Baza: в Чите полицейские за взятку помогли китайцам украсть почти 20 млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Чите возбуждено уголовное дело о взятке в отношении сотрудников местной полиции, которые помогли гражданам Китая украсть у земляков почти 20 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, правоохранители должны были отвлекать жертв заведомо ложным обвинением в правонарушении, пока воры выносили из квартиры деньги.

Как передает Baza, преступление задумали граждане КНР 47 и 45 лет. Они знали, что у их знакомых дома находится крупная сумма денег. По данным авторов канала, за работу полицейским пообещали 120 тысяч рублей на троих, вечером 21 июня правоохранители пришли к потенциальной жертве и заявили, что владелец квартиры жалуется на нарушение порядка. Пока они составляли протокол о правонарушении, злоумышленники вынесли из квартиры 18,2 млн рублей, спустя несколько месяцев о произошедшем узнали в Управлении собственной безопасности МВД, пишет Baza.

Летом в Росгвардии вскрыли крупномасштабное мошенничество. Как рассказал депутат Государственной думы Александр Хинштейн, собственная безопасность ведомства совместно с сотрудниками ФСБ выявила коррупционную схему при закупке мобильных комплексов разминирования «Аракс». Общая сумма ущерба составила 227 млн рублей.