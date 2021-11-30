Бывшего схиигумена Сергия суд приговорил к 3,5 года колонии

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к 3,5 года колонии общего режима. Он признан виновным в склонении к самоубийству, самоуправстве и нарушении свободы совести. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд <...> назначил Романову Николаю Васильевичу окончательно наказание в три года шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — цитирует судью агентство.

На заседании Сергий заявил, что нe призывал монашек к самоубийству, а спрашивал их о готовности к «духовному патриотизму». Однако его признали виновным по всем статьям: о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и самоуправстве. Отмечается, что гособвинитель запрашивал для него четыре года.

Господь сказал: не суди, да не судим будешь, — заявил Сергий после вынесения приговора.

Сергий был задержан 29 декабря 2020 года в Срeднеуральском женском монастыре. Сторонники схимoнаха попытались помешать силовикам, в результате чего три монахини получили лёгкие травмы.

Ранее отца Сeргия лишили сана за призывы игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви.