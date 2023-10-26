Бюджетных мест для студентов в России станет больше Минобрнауки: в следующем году в России увеличится число бюджетных мест в вузах

Российское правительство намерено увеличить количество бюджетных мест в высших учебных заведениях на более чем 1,8 тысячи, сообщили в Минобрнауки страны. Как отмечается, уже в будущем году их общее количество может достичь порядка 592 тысяч.

Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год составит 591 967. Это на 1811 больше, чем в нынешнем учебном году, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший прирост коснется инженерных специальностей и здравоохранения. Также станет больше мест на таких направлениях, как «Машиностроение», «Информатика и вычислительная техника», «Электро- и теплоэнергетика». Для университетов новых территорий места будут распределяться в особом порядке.

Ранее замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рассказал, что магистратура может занять свое место в системе высшего образования, но уже в новом статусе. По его словам, эта ступень будет «углублять и специализировать».

Перед этим замглавы Минобрнауки Константин Могилевский пояснил, что шесть российских вузов стали участниками пилотного проекта по обновлению системы высшего образования. Он отметил, что статус магистратуры нуждается в уточнении, а углубленный уровень образования необходим для тех, кто планирует связать жизнь с наукой или государственной службой.