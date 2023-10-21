В Минобрнауки рассказали, в каком статусе могут оставить магистратуру Замглавы Минобрнауки Афанасьев: магистратура будет углублять базовую ступень

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Магистратура может занять свое место в системе высшего образования, но уже в новом статусе, заявил ТАСС замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев. По его словам, эта ступень будет «углублять и специализировать».

С названием — специализированное высшее образование — она должна базовую ступень углублять и специализировать. Пока обсуждается логика сама, — объяснил Афанасьев.

По его словам, сейчас обсуждается новая уровневая система по обращению президента РФ Владимира Путина.

До этого заместитель главы Минобрнауки Константин Могилевский рассказал, что шесть российских вузов стали участниками пилотного проекта по обновлению системы высшего образования. Он отметил, что статус магистратуры нуждается в уточнении, а углубленный уровень образования необходим для тех, кто планирует связать жизнь с наукой или государственной службой.

Сенатор, член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская заявила тогда NEWS.ru, что отказ России от Болонской системы образования является достаточно условным. По ее словам, в некоторых вузах останутся бакалавриат и магистратура, потому что многие студенты еще не получили соответствующую степень.