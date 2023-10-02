Быка весом три центнера спасли из заброшенного колодца в Подмосковье

Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Работники 305-й части «Мособлпожспаса» в Щелковском городском округе спасли быка, провалившегося в заброшенный колодец, сообщается на странице спасателей во «ВКонтакте». Пропажу обнаружил хозяин быка — житель деревни Корякино. Как выяснилось, покидая загон, молодой бык по кличке Дик весом около 300 килограммов повалил забор.

Буквально на соседнем участке он провалился в заброшенный колодец, где его и нашел хозяин, — рассказали спасатели.

Чтобы достать быка из колодца, животное обвязали строительными стропами, а также использовали металлическую трубу и деревянные доски для подстраховки. Сотрудникам «Мособлпожспаса» помогали жители деревни. Бык отправился в загон, не получив повреждений.

Ранее в Испании традиционный забег с быками закончился смертью одного из участников. 61-летний мужчина скончался после нападения животного в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс в Валенсии. Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали, но спасти его не удалось. Кроме того, серьезные травмы получил еще один участник забега, он выжил и находился в стабильном состоянии.