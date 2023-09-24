В Испании забег с быками закончился смертью одного из участников

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Пожилой мужчина скончался после нападения быка в муниципалитете Ла-Побла-де-Фарнальс испанской Валенсии, сообщает ABC. По информации издания, инцидент произошел во время традиционного забега. Пострадавшего экстренно госпитализировали и прооперировали, но спасти его не удалось.

В эту субботу 61-летний мужчина погиб, будучи загнанным быком на народных гуляниях в Ла-Побла-де-Фарнальс, — сказано в публикации.

Как уточнили журналисты, в тот же день серьезные травмы получил еще один участник забега. Он выжил и сейчас находится в стабильном состоянии.

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