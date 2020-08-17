Бутина рассказала о рабстве в американских тюрьмах

https://static.news.ru/photo/bbd4949c-e0bc-11ea-b8af-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/butina_maria

Освобождённая из американской тюрьмы Мария Бутина заявила, что в России права заключённых защищены лучше, чем в США.

Правозащитница напомнила, что в американской конституции есть тринадцатая поправка, в которой говорится о том, что «не должно существовать ни рабство, ни подневольное услужение, кроме тех случаев, когда это является наказанием за преступление». Таким образом, в США остаётся рабство.

От рабства там никто не ушёл. Любые передачи в тюрьмах запрещены. Тёплую одежду вам не дадут, вы можете её приобрести. Но обеспечить себя тёплой одеждой за свой счёт у вас не получится, — цитирует «Политика сегодня» Бутину.

По её словам, заключённые, усердно трудясь, получают скромное денежное вознаграждение. В тюрьме можно заработать $24 в месяц, а в СИЗО — $7.

Кроме того, она отметила, что институт защиты прав заключённых в США исторически отсутствует, несмотря на несправедливое отношение к афроамериканцам и латиноамериканцам. В РФ такого нет, так как существует Общественная наблюдательная комиссия (ОНК), которая внимательно следит за жизнью заключённых.

Мария Бутина 26 апреля 2019 года была приговорена к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США. При этом ей зачли девять месяцев, уже проведённые в заключении в ожидании вердикта суда. Её депортировали из США сразу после отбытия тюремного срока. На родину россиянка вернулась 26 октября.

Как ранее писал NEWS.ru, Бутина рассказала о жизни в неволе. Россиянка сравнила условия в тюрьме Вашингтона с пыткой, а также вспомнила, что кругом бегали тараканы и отсутствовали одеяла.