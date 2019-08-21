https://static.news.ru/photo/aa91e840-c40e-11e9-afa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Словенской дзюдоисткой по имени Раша Срака (Raša Sraka) заинтересовался бренд «Бургер Кинг». Он предложил ей работу в России с переменой имени. Цена вопроса — $500 тысяч.

На данный момент имя спортсменки звучит не гармонично для русского уха. Ей придётся сменить имя на Мак Срака, — говорится в пресс-релизе компании.

Там отмечают, что в обязанности спортсменки будет входить участие в рекламе, где она должна будет выступать с речью: «Я, Мак Срака, амбассадор бренда „Макдоналдс“, рекомендую доставку из „Бургер Кинг“».

Спортсменка является неоднократным призёром чемпионатов мира и Европы. Она выступала в весовой категории до 70 килограммов. В 2003 году Раша Срака получила титул чемпиона Европы.

15 августа ряд российских СМИ поверил в фейковую новость о том, что Словения решила официально назначить спортсменку послом в России из-за её имени.

Ранее News.ru писал, что американская сеть кофеен Starbucks прекратит продавать газеты, ряд закусок на вынос и упаковки с зёрнами кофе. Они не пользуются популярностью у покупателей.