Бунт строителей взлётной полосы в Шереметьево заинтересовал прокуратуру

https://static.news.ru/photo/6f554988-c819-11ea-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по поводу информации о бунте рабочих, строящих взлётную полосу в аэропорту Шереметьево.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с возникшей конфликтной ситуацией между работниками и администрацией строительной компании, задействованной в строительстве взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Шереметьево, — отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению работодателем норм трудового законодательства. Кроме того, специалисты выяснят, насколько обоснованы требования строителей о выплате надбавок. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования.

В настоящее время руководитель Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит встречу с рабочими, отмечает РИА Новости.

Тем временем в пресс-службе Шереметьево заявили, что ситуация на строительной площадке находится под полным контролем. Представитель воздушной гавани подчеркнул, что инцидент является исключительно внутренним делом компании «Энергострой», которая является подрядчиком по реконструкции взлётно-посадочной полосы № 1, писал NEWS.ru.

Ранее в Telegram-канале Baza появилось сообщение о том, что строители взлётно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплатить деньги за сверхурочную работу.