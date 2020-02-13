Глава Молодёжного отдела Брянской епархии Даниил Кузянкин поговорил с молодыми людьми о религиозной жизни в современном мире. Беседа прошла в пивном баре-кондитерской.
Заведение носит название «Воскресный папа»,
Мероприятие прошло 11 февраля, на нём присутствовали примерно 15 человек. По данным религиозной организации, дискуссия прошла оживлённо, а посетители спорили о способах обсуждения религиозных вопросов в Интернете.
Христианство и религия небоскрёбов, или Как креститься на храм, ведя машину, если у тебя в каждой руке по смартфону, — звучала тема обсуждения.
Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Димитрий Смирнов отреагировал на предложение РПЦ отказаться от освящения некоторых видов оружия. Он назвал вооружение спасением российского народа и его культуры. По его мнению, существование России и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у силовых структур, и совсем неплохо, что оно благословляется Церковью. Смирнов подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения может привести к исчезновению российской нации.
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