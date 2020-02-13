https://static.news.ru/photo/11e4b1bc-4e84-11ea-b4e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Молодёжный отдел Брянской епархии/vk.com

Глава Молодёжного отдела Брянской епархии Даниил Кузянкин поговорил с молодыми людьми о религиозной жизни в современном мире. Беседа прошла в пивном баре-кондитерской.

Заведение носит название «Воскресный папа», сообщается в группе епархии в социальной сети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло 11 февраля, на нём присутствовали примерно 15 человек. По данным религиозной организации, дискуссия прошла оживлённо, а посетители спорили о способах обсуждения религиозных вопросов в Интернете.

Христианство и религия небоскрёбов, или Как креститься на храм, ведя машину, если у тебя в каждой руке по смартфону, — звучала тема обсуждения.

Как писал NEWS.ru, ранее протоиерей Димитрий Смирнов отреагировал на предложение РПЦ отказаться от освящения некоторых видов оружия. Он назвал вооружение спасением российского народа и его культуры. По его мнению, существование России и народа целиком и полностью зависит от того оружия, которое существует у силовых структур, и совсем неплохо, что оно благословляется Церковью. Смирнов подчеркнул, что отказ от ядерного вооружения может привести к исчезновению российской нации.