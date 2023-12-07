Брянские школьники оценили действия учителей во время стрельбы Школьники рассказали, как учительница закрывала собой детей во время стрельбы

Фото: СК РФ

Учительница биологии Офеля Мкртчан, на уроке которой произошла стрельба в брянской гимназии № 5, закрывала собой школьников, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Ученики рассказали каналу, что без действий преподавателя жертв трагедии могло бы быть больше,

Как отметили дети, когда 14-летняя Алина открыла огонь по одноклассникам, 26-летняя Офеля Эдвардовна повела себя героически. Как пишет канал, «она закрывала собой детей из-за чего получила ранения», при этом официальной информации о ранениях взрослых нет, предположительно, педагог получила легкие травмы. Гимназисты сообщили, что ей понадобилась помощь медиков.

В беседе с каналом подростки также отметили действия преподавателя физкультуры Максима Корабеца. Он спасал школьников и носил их на руках после стрельбы.

Трагедия произошла 7 декабря на втором уроке. Ученица восьмого класса пронесла в учебное заведение дробовик и открыла огонь по одноклассникам. Следственный комитет России опубликовал кадры из гимназии, где правоохранители проводили осмотр места происшествия. В результате трагедии погибли два человека, включая стрелявшую. Еще пятеро детей пострадали.

В отношении отца могут возбудить уголовное дело. Мужчине может грозить до двух лет тюремного заключения по статье о небрежном хранении оружия. Именно из отцовского ружья девочка расстреляла одноклассников.