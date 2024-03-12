Брежнева призналась, что была «гадким утенком» Вера Брежнева заявила, что когда-то мечтала быть женственной

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Вера Брежнева

Украинская певица Вера Брежнева в интервью YouTube-каналу «Динара Сатжан» призналась, что когда-то мечтала быть женственной, но считала себя «гадким утенком» — сутулой пацанкой с короткой стрижкой. Певица рассказала, что она хотела измениться.

Я была гадким утенком, такой пацанкой, чуть-чуть такая сутулая еще и такие черты лица не сформировавшиеся, короткая стрижка и я не умела управлять своим телом, — припомнила исполнительница.

Брежнева добавила, что копировала чужие движения перед зеркалом. Причем сейчас она видит многие практики, основанные на занятиях с собственным отражением, но сама действовала интуитивно.

Но, конечно же, какая-то внутренняя пластика, видимо, была. Потому что когда я пришла в группу «Виагра», меня сначала послушали, потом хореограф посмотрел как я танцую, и сразу сказал, что я очень хорошо двигаюсь. Я ей очень благодарна сейчас, потому что меня взяли в группу, — подчеркнула певица.

Вера Брежнева также призналась, что не любит создавать себе кумиров, но один у нее все-таки есть. Это ее мама.

Ну и у меня, конечно, еще очень потрясающая женственная мама. Меня как-то спрашивали, кто для меня кумир, но я их вообще не люблю создавать. Мне нравятся какие-то люди, каждый по-разному. Но эталон женственности для меня мама. Причем первый крем у нее появился в 55 лет, — поделилась исполнительница.

Ранее Вера Брежнева рассказала, что у нее есть три правила, помогающие после 40 лет сохранять молодость и красоту. Это хороший сон, здоровая пища и силовые тренировки.