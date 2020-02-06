https://static.news.ru/photo/492ef542-491b-11ea-8dfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: sofi_013/instagram.com

В минкультуры Татарстана назвали законным бракосочетание дочери главы ведомства Ирады Аюповой в казанской галерее современного искусства (ГСИ ГМИИ РТ).

В министерстве сообщили , что руководствовались постановлением кабмина республики, где перечислен список объектов доступных для церемонии регистрации брака.

В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и ГМИИ РТ, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Отмечается, что пара оплатила пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей.

Факт бракосочетания в музее вызвал негативный отклик в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге чуть не сорвалась свадьба Деда Мороза и Снегурочки. Дело не в родственной связи сказочных персонажей: работники ЗАГСа отказались провести торжественную регистрацию брака влюблённой пары, которая пришла на церемонию в нарядах под стать наступающему празднику.