В минкультуры Татарстана назвали законным бракосочетание дочери главы ведомства Ирады Аюповой в казанской галерее современного искусства (ГСИ ГМИИ РТ).
В министерстве
В список объектов, открытых для проведения свадебной регистрации, входит и ГМИИ РТ, — говорится в официальном сообщении ведомства.
Отмечается, что пара оплатила пошлину за выездную регистрацию, услуги по регистрации брака в торжественной обстановке, а также входные билеты в галерею для гостей.
Факт бракосочетания в музее вызвал негативный отклик в соцсетях.
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге чуть не сорвалась свадьба Деда Мороза и Снегурочки. Дело не в родственной связи сказочных персонажей: работники ЗАГСа отказались провести торжественную регистрацию брака влюблённой пары, которая пришла на церемонию в нарядах под стать наступающему празднику.
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