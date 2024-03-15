Бородин заявил, у каких артистов нужно «все изъять» за дружбу с Зеленским Бородин предложил «все изъять» у Реввы, Монеточки и Макаревича

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

У комика, актера и исполнителя Александра Реввы нужно отнять имущество, заявил глава ФПБК Виталий Бородин в комментарии NEWS.ru. По его словам, Ревва выступал против СВО.

Большой список, мы много, кого просили. Из Comedy Club товарищи, кто уехал. Ревва против СВО изначально был, но сейчас его обратно тянут. Но, по сути, у него двойное гражданство — России и Украины, он друг Зеленского. Эти люди, которые сегодня против СВО, против политики президента России — у них нужно все изымать, — сказал Бородин.

Также он предложил отнять собственность у участников группы «Би-2», певицы Монеточки (внесена Минюстом рФ в список иноагентов), музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Их много, не только Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Алексей Панин, Ярослав Малый, рэпер Лигалайз. Они против страны. Нужно у них аннулировать загранпаспорта, которые они получали в России. У иноагента Нойза (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у иноагента Варламова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), у иноагента Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и так далее, — сказал Бородин.

Ранее председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов предположил, что средства от реализации имущества иноагентов при его изъятии могут быть направлены на поддержку семей погибших военных. Он отметил, что изымать активы в пользу определенных лиц невозможно, но можно создать специальные фонды, которые бы финансировались в том числе средствами, вырученными от реализации имущества.