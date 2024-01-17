Борис Галкин ответил на слова Марии Мироновой о ее знаменитом отце Борис Галкин: Андрей Миронов не говорил о своем отношении к наградам СССР

Фото: АГН Москва/Global Look Press

Борис Галкин

Советский народ знал и обожал Андрея Миронова, а сам актер понимал уровень своей известности, и ему это нравилось, рассказал aif.ru заслуженный артист РФ Борис Галкин. В ответ на заявление дочери актера Марии Мироновой о нелюбви отца к СССР Галкин добавил, что никогда не замечал за ним подобного.

Чтобы Андрей был антисоветчиком каким-то? Я этого никогда не видел, подобных вещей не замечал. Андрей пользовался большим успехом, у него было невероятное количество почитателей, — сказал Галкин.

Он добавил, что Миронов купался в известности и находил в этом «свою человеческую радость». Галкин подчеркнул, что актеру льстило внимание публики. Говоря об отношении Миронова к наградам СССР, он допустил, что тот мог высказывать позицию по этому вопросу близким друзьям, однако сам Галкин никогда не слышал ничего подобного.

Поэтому мне трудно комментировать его размышления по поводу звания народного артиста СССР. То, что он был народным в прямом смысле слова, — это совершенно определенно, его советский народ знал и обожал, — заключил артист.

Ранее Миронова в ходе разговора с поклонниками в социальных сетях заявила, что ее отец не хотел получать наград от СССР, так как не верил в Советский Союз. Так она прокомментировала вопрос одной из подписчиц о том, почему у нее есть звание народной артистки РФ, а у Андрея Миронова нет. При этом другие участники беседы напомнили Марии в комментариях, что ее отец получил звание народного артиста РСФСР еще в 1980 году. На ситуацию отреагировал актер Станислав Садальский, который заявил, что Мария «придумывает все что угодно».